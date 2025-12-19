Capturan a un hombre que le hizo el “cambiazo” de una tarjeta bancaria a un ciudadano en Manizales

Plan candado de la Policía ayudó a capturar al responsable del hurto

Manizales

El hecho se registró en el sector de Milán, en la ciudad de Manizales, donde un ciudadano se convirtió en una nueva víctima de la ya conocida modalidad delictiva conocida como ‘cambiazo’ de tarjeta en cajeros automáticos.

El suceso ocurrió cuando el ciudadano, al experimentar dificultades para realizar una transacción, solicitó ayuda a un desconocido que se encontraba cerca.

Detalles del hurto

Aprovechando esta situación de vulnerabilidad y confianza, el individuo, mediante hábiles y rápidas maniobras de engaño y distracción, logró suplantar la tarjeta débito o crédito de la víctima por una de similares características, con la clara intención de usarla posteriormente para extraer dinero o realizar compras fraudulentas, así lo explicó Intendente Rubén Dario Restrepo Restrepo Comandante reacción bancaria de la Policía Metropolitana de Manizales.

Inmediatamente después de percatarse del engaño y el cambio de su medio de pago, la persona afectada generó una oportuna alerta a las autoridades.

La información suministrada fue de gran valor, detallando con precisión las características físicas y de vestimenta del presunto implicado, lo que permitió a las unidades de la reacción bancaria de la Policía Metropolitana de Manizales actuar con máxima celeridad.

La captura del delincuente

Activando de manera inmediata el riguroso “Plan Candado” en la zona de influencia, la acción policial dio frutos en cuestión de minutos. Los uniformados lograron interceptar a esta persona sospechosa, un hombre de 46 años, en un cajero automático ubicado estratégicamente en la carrera 24 con calle 49, justo en el momento en que, presuntamente, intentaba hacer uso del medio de pago hurtado.

Prontuario delictivo del capturado

Desde la Policía Metropolitana de Manizales destacaron que tras la verificación de antecedentes judiciales, se confirmó que al individuo le figuran no una, sino tres condenas previas por graves delitos.

“Estos antecedentes incluyen el delito de hurto por medios informáticos, concierto para delinquir (asociación para cometer delitos) y uso de documento público falso”, resaltaron las autoridades.

Su presencia en el cajero y sus antecedentes reforzaron la sospecha sobre su intención de materializar un nuevo hurto.

Esta contundente actuación policial permitió neutralizar la conducta delictiva en curso y, lo más importante, evitar la materialización del hurto y el perjuicio económico a la víctima.