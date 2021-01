"Tenía un preacuerdo para seguir en Millonarios, todo cambió con el penal"

Santiago Montoya, nuevo jugador del Bucaramanga, dialogó con El VBAR Caracol de Caracol Radio, donde se refirió a su salida de Millonarios y a sus objetivos y metas ahora en su etapa como jugador 'Leopardo'.

Montoya confesó que antes de finalizar su contrato, él contaba con un preacuerdo con Gustavo Serpa, máximo accionista del equipo, para renovar su vinculo con el cuadro 'Embajador'; sin embargo, todo cambió con el penalti errado en la Copa Sudamericana ante el Deportivo Cali.

"La hinchada sí quedó muy marcada por el penal de Cali. No tener esa paciencia conmigo. Los directivos no sé qué pasó, no tuve posibilidad de hablarlo", añadió al respecto.

Finalmente, el volante antioqueño comentó que antes de su segunda cirugía de rodilla, cree que se presentó una irregularidad en su primer tratamiento médico; no obstante, no quiso entrar en detalles al respecto.