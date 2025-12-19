Vendedora ambulante retirada de la zona T es integrada a ruta de empleabilidad del Distrito

Bogotá D.C

Tras la polémica por el retiro de una vendedora ambulante que estaba trabajando en la esquina de la zona T en la calle 82 y justo al frente del centro comercial Andino, la directora del Instituto para la Economía Social, Catalina Arciniegas, anunció medidas.

La funcionaria resaltó que desde el Instituto han trabajado por un plan diferencial y con enfoque de género, por lo que será integrada a una ruta de empleabilidad.

“Desde el área de formación y empleabilidad en articulación con el SENA , integramos el caso a la ruta de empleabilidad, para que se integre en el banco de hojas de vida y esté un paso más cerca de conseguir empleo”, aseguró Arciniegas.

Solo este 2025, se han integrado 680 personas a esta ruta, tras los operativos de recuperación del espacio público que se han llevado a cabo en Bogotá.

Añadió que el padre de la mujer, que es un vendedor ambulante también desde hace mucho tiempo en esa zona del norte de la capital, será beneficiario de un mobiliario para que trabaje en el sector a partir del mes de enero de 2026.