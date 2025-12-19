Trump firma orden para reclasificar la marihuana como una sustancia controlada con usos médicos

En un inusual movimiento de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump abre la puerta a reclasificar el cannabis, lo que podría resultar en la flexibilización de las sanciones penales por el consumo de marihuana. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Con el objetivo de fomentar la investigación médica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rebajó la clasificación del cannabis para introducirlo en una categoría de drogas menos restrictiva.

Pese a que la iniciativa firmada este jueves, 18 de diciembre, saca a la marihuana de la categoría I de narcóticos, la misma clasificación que tiene la heroína o el LSD, a la categoría III de drogas, clasificación que tiene, por ejemplo, la ketamina, el mandatario aclaró que la marihuana seguirá siendo ilegal a nivel Federal en lo que se refiere a su uso recreativo.

“Hay gente que me ruega que haga esto. Personas que sufren mucho dolor”, declaró Trump en la Casa Blanca, donde estuvo acompañado por profesionales oncológicos, pacientes de cáncer y representantes de la asociación de farmacias.

“Esta orden de reclasificación facilitará enormemente la investigación médica relacionada con la marihuana, permitiéndonos estudiar sus beneficios, posibles peligros y futuros tratamientos. Tendrá un impacto enormemente positivo”, añadió.

La orden firmada por Trump también insta a la creación de un programa piloto para reembolsar a pacientes del programa de salud Medicare por la compra de productos elaborados con CBD, un compuesto del cannabis que no tiene propiedades psicoactivas.

Esta medida también podría suponer un importante aumento de impuestos para las empresas que cultivan y venden cannabis legalmente.

Sigue siendo ilegal el uso recreativo de la marihuana en EE. UU. a nivel federal

Trump recalcó que “la orden (ejecutiva) que estoy a punto de firmar no legaliza la marihuana de ninguna manera, ni en ningún sentido, y de ninguna forma autoriza su uso como droga recreativa”.

El consumo recreativo de cannabis es legal en EE.UU. en 24 estados y en Washington DC, pero no a nivel federal.

La marihuana está actualmente clasificada como una sustancia de la Lista I. El gobierno estadounidense considera que las drogas incluidas en esta lista tienen un alto potencial de abuso sin un uso aceptado para el tratamiento médico. Las sustancias de la Lista III se consideran de valor médico y con menor potencial de abuso.

Si bien, los presidentes estadounidenses no pueden reclasificar unilateralmente una droga, la orden del republicano Trump ordena a la fiscal general Pam Bondi que agilice el proceso.

La administración del demócrata Joe Biden ya había intentado la reclasificación, pero los esfuerzos se estancaron y no se completaron antes de que Trump asumiera el cargo a principios de 2025.

Las empresas de cannabis cotizaban al alza en la Bolsa de Valores de Nueva York tras el anuncio, aunque ya habían subido esta semana anticipando la noticia.

A las 19:10 GMT, Aurora Cannabis subía un 8,62%, Canopy Growth un 10,94% y Tilray un 6,40%. El precio de las acciones de Canopy Growth se ha disparado casi un 90% en tan solo una semana.