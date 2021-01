Daniel Bocanegra: “Reinaldo Rueda serviría para potencializar jugadores"

En charla con El VBar Caracol, Daniel Bocanegra exjugador de Atlético Nacional, habló del buen momento que vive en Libertad de Paraguay, la Selección Colombia, Reinaldo Rueda y las divisiones menores de Colombia.

Le puede interesar:

"Tengo contrato por un año más con Libertad, estoy contento, es un país tranquilo, si me ofrecen renovar, me quedo, no se sabe todavía", contó el lateral de Libertad.

Sobre Nacional, confesó que aún a la distancia siempre lo sigue y espera que en la nueva campaña le vaya mejor al cuadro ‘verdolaga’, que no accedió a la final de la Liga 2020.

"A Nacional siempre lo veo, este año que pasó no les fue muy bien, de pronto falta de un líder, no sé, pero llegó un técnico muy bueno y espero que les vaya mejor", dijo.

Por otro lado, el lateral se refirió a la necesidad que hay en Colombia de darle mayor visibilidad y derechos a las divisiones menores, algo que, considera, mejoró durante la pandemia.

Lea también:

"Lo de la pandemia ha ayudado a las divisiones inferiores, en Colombia tienen que darle prioridad, potencializarlos, que sean protagonistas", dijo.

Sobre la Selección Colombia y la posibilidad de que Reinaldo Rueda sea el reemplazo de Carlos Queiroz en el banco técnico, Bocanegra destacó que el estratega que lo dirigió en Nacional sería clave para potencializar jugadores.

“Rueda es muy buen técnico, su experiencia aportaría mucho a la Selección. Serviría mucho para potencializar a los jugadores. Esos últimos partidos de la Selección se me hicieron muy extraños, muy duros. Como jugador no me gusta salir tan temprano, a mí me han sacado en el entretiempo y me da duro, es frustrante", confesó.