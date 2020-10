Trabajando por una Colombia accesible e incluyente

Berny Bluman tuvo un accidente hace 20 años, este difícil momento lo dejó como usuario de silla de ruedas, y a partir de esa experiencia viene trabajando para generar un verdadero cambio en nuestra sociedad, lograr tener una Colombia accesible e incluyente. Cuando le sucedió eso hablar en Colombia de accesibilidad era totalmente desconocido”, recuerda.

Conferencias y Charlas sobre discapacidad, accesibilidad e integración. / Colombia Accesible Página Oficial

Con el tiempo Berny, este administrador de empresas de gran corazón, se fue metiendo más en el tema y hoy recorre Colombia con charlas, talleres para empresas públicas y privadas que desean mejorar en accesibilidad, ahora lógicamente desde la virtualidad. Todo esto lo hace desde su empresa llamada Colombia Accesible.

El tema de la accesibilidad en nuestro país lo apasiona y explica no es exclusivo de aquellos que presentan alguna discapacidad, por el contrario, es para todos en la sociedad; “la discapacidad por sí sola no genera una desventaja, la desventaja está en no brindar las herramientas adecuadas”, afirma Berny.

Entornos, espacios que piensen en todos. / Getty Images

También le gusta opinar sobre el turismo en nuestro país, afirmando que, "una persona con alguna discapacidad en Colombia no escoge el destino a donde le gustaría viajar, sino el lugar a donde puede llegar. La cadena del turismo aún no se prepara para personas con discapacidad. Es así como el turismo está perdiendo un gran mercado al no ser accesible e incluyente", asegura Berny.

Berny Bluman el hombre que quiere que Colombia sea accesible e incluyente en el Sabor de Colombia de Caracol Radio.