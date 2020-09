“Contagios por COVID-19 han ocurrido por indisciplina social": Hawkins

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el gobernador de San Andrés, Everth Hawkins habló sobre la preocupación del incremento de casos por COVID-19, la falta de UCIs en la isla y la desobediencia por parte de los sanandresanos.

"La preocupación es evidente, solamente el día 31 de agosto tuvimos 21 casos y el primero de septiembre pasamos a 42, en menos de días pasamos a tener 63 nuevos casos de COVID-19, es bastante preocupante", aseguró.

Leer más: Piden medidas cautelares ante amenaza ambiental en San Andrés

Leer más: ¿Por qué está temblando tanto en San Andrés y Providencia?

Dio a conocer que hay una situación difícil con los operadores de los hospitales y con la falta, como indica él, de recibimiento de camas UCI.

"Tenemos problemas con el operador del hospital, cogieron las UCI que estaban dispuestas para patologías diferentes a COVID-19. Yo acabo de entregar, prácticamente rogando, para que me reciban 20 camas de UCI nuevas, todas dotadas. Si se conectan dos persona y todavía no me reciben las UCI, entonces tendríamos que irnos a alerta roja", dijo.

Por otro lado, indicó que las personas en la isla se han por indisciplina social.

"Hemos hecho toque de queda generalizado, y tomado decisiones en los barrios con alta densidad poblacional. Hemos descubierto fiestas, sancochos y exigen al Gobierno Departamental pero para hacer fiestas y tomar sí tienen dinero", aseguró.