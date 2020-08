Las notas musicales ya suenan en el 37° Festival Internacional de Piano

“Hay mucha gente que cree que no le gusta el piano, lo que pasa es que no se ha dado cuenta que si le gusta, porque el piano no solo está en la música clásica, el piano está presente en canciones del rock como en el caso de Queen, en el tango por ejemplo acompañando la música de Piazzolla, en la salsa cuando escuchamos a Richie Ray, y así podríamos dar miles ejemplos en donde el piano está presente; conclusión: a usted le gusta el piano, pero no se ha dado cuenta que si le gusta”, afirma, Angélica María Díaz Gómez, Directora cultural de la Universidad Industrial de Santander, academia encargada de realizar anualmente este importante festival.

Teresita Gómez, interpreta a L. V. Beethoven el 17 de agosto 4 pm / UIS Página Oficial

La línea básica de la programación del 37º Festival Internacional de Piano es la música clásica, pero hay otras actividades que integran otras manifestaciones artísticas y otros géneros musicales: “El Piano habla con las artes en la 'Opening Exposición' del ilustrador Caldense, Leonardo Arias 'Don Fingo'”; el Piano y la Danza con la compañía del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo; Concierto Alternativo dueto de pianos; Concierto Alternativo Piazzolla. 80 actividades, 50 contenidos inéditos y más de 100 artistas.

250 años del natalicio de Beethoven. / UIS Página Oficial

Los contenidos infantiles están programados para horas de la mañana con el Festival Infantil y Juvenil “Notas juveniles”; la sección académica en la tarde y los conciertos y galas en las noches. Además, los domingos, se presenta el resumen de lo sucedido durante la semana, que será transmitido por el canal regional.

El evento hizo su lanzamiento este viernes 31 de julio y va hasta el 15 de septiembre de 2020. Toda la programación se encuentra disponible en http://seguimostocando.com/ y https://www.youtube.com/LuisA,CalvoUIS

Angélica María Díaz Gómez, Directora cultural de la Universidad Industrial de Santander, nos habla del 37º Festival Internacional de Piano 2020 en el Sabor de Colombia de Caracol Radio.