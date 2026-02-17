Debuta en Colombia una ópera de Richard Wagner con más de tres siglos de historia

Ópera

Con la participación del barítono bogotano Valeriano Lanchas, la soprano Betty Garcés, el bajo Hernán Iturralde, los tenores Gustavo López Manzitti y Hans Ever Mogollón, la mezzosoprano Ana Mora, bajo la dirección musical de Stefan Lano y la dirección artística de Marcelo Lombardero, junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presentará “El holandés errante” de Richard Wagner.

Será la primera vez que esta ópera se presente en Colombia, a pesar de haber sido creada en el siglo XIX por el maestro alemán Richard Wagner, quien la compuso siendo muy joven tras un accidentado viaje marítimo y luego de experimentar lo que significaba la vida a bordo de un barco en medio de la adversidad.

“El holandés errante” relata la historia de un marinero que desafió a Dios y fue condenado a deambular eternamente por los mares. Cada siete años podrá tocar puerto; si no encuentra el amor verdadero, deberá continuar navegando otros siete años, en un viaje infinito marcado por su inmortalidad.

En diálogo con LO MÁS CARACOL, el maestro Valeriano Lanchas contó que este montaje también marcará su debut en la obra de Wagner. El barítono bogotano encarna en “El holandés errante” a Dalant, padre de la joven Senta, quien más adelante sentirá una profunda admiración por ese misterioso navegante.

La primera temporada de “El holandés errante” en Colombia será en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, con tres funciones: jueves 19 a las 8:00 de la noche, y sábado 21 y domingo 22 de febrero a las 5:00 de la tarde.

Valeriano Lanchas tiene previsto para el 27 de febrero el estreno de “El amor de las tres naranjas” en São Paulo, Brasil. Luego viajará a Europa para un montaje de Vivaldi, regresará a Bogotá para una temporada en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con “La bohème”, y posteriormente interpretará las zarzuelas “La tabernera del puerto” y “El Vizconde”.

Sinopsis de la ópera “El holandés errante”

En medio de una tormenta en altamar, un velero fue azotado por latigazos de espuma y sal que casi lo hunden en el olvido. Entre el golpe de las olas, pasajeros, marineros y el capitán lograron divisar otra embarcación en la oscuridad que luego desapareció. Richard Wagner fue uno de los viajeros de aquella intensa experiencia que lo llevó a componer su cuarta ópera, considerada una de las más grandes de su repertorio: “El holandés errante”.

Wagner se inspiró en el libro “De las memorias del señor de Schnabelewopski” de Heinrich Heine, donde el protagonista de uno de los relatos es el capitán del Holandés Errante, un barco condenado a vagar por los mares durante la eternidad. Esta puesta en escena marcó un antes y un después en la carrera del compositor alemán, al convertirse en el punto de partida de su etapa más madura, filosófica y poética, y en el inicio de su trilogía de óperas románticas.