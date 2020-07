“Lo único que me faltaba era que me pusieran un comparendo por gordo”

Mauricio "Chicho" Arias, que lleva buen tiempo en el humor, habló para 6AM Hoy Por Hoy y se tomó con gracia la medida de cuarentena para obesos, hipertensos y diabéticos, que iniciara a regir en la ciudad de Bogotá "lo único que me faltaba en la vida era que me pusieran un comparendo por ser gordo"



Pese a su buen sentido del humor y la capacidad de reírse de si mismo, el humorista comentó que es importante cuidarse frente a la amenaza del coronavirus "Yo he estado muy juicioso encerrado, a los gordos nos toca entender que lo que quieren es cuidarnos"



