Mi Banda Sonora Homenaje con Pau Donés

El pasado 9 de junio del 2020 murió en la ciudad de Barcelona el cantante, guitarrista y compositor español Pau Donés. Sus familiares, a través de redes sociales, dieron a conocer la noticia de su fallecimiento. El músico había luchado, durante cinco años, contra un cáncer de colon.

En A vivir que son dos días recordamos su paso por Mi Banda Sonora: una entrevista donde nos contó sus mejores anécdotas de la mano de la música.

Pau Donés tuvo una estrecha relación con la música desde muy pequeño. Cuenta que su madre lo ponía a escuchar música para controlar su hiperactividad; y así, fue descubriendo que no solo disfrutaba escucharla sino también deseaba tocarla.

Desdes los 16 años tuvo la iniciativa de conformar bandas de rock. Luego de estudiar Economía y complacer los gustos de su padre, arrancó el proyecto de Jarabe de Palo. “Inicié el proyecto de Jarabe de Palo como un grupo, y no como solista, porque la música se trata de un equipo de personas que ayuden a enriquecer las canciones", dijo.

De esta manera, ganó un reconocimiento en España y Latinoamérica con éxitos como "La Flaca", "Depende", "Bonito", "Agua", entre otros.

Conozca aquí su lista de canciones:

Una décima de segundo-Nacha Pop

Holidays in the sun-Sex Pistols

I feel love-Donna Summer

Problemas-Ketama

Heart of glass-Blondie

Estamos prohibidos-Jarabe de palo

Just a girl-No Doubt

Don´t you want me-Human League

Escuela de calor-Radio Futura

Heroes-David Bowie

Under my thumb-The Rolling Stones

Jammin´-Bob Marley

La chica de ayer-Nacha Pop

You know I’m no good-Amy Winehouse

Enjoy the silence-Depeche Mode

One-Johnny Cash