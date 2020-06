El Pulso del Fútbol, 4 de junio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el gol de Rubén Darío Bustos frente a Argentina, en la cuarta fecha de las Eliminatorias hacia el Mundial de Sudáfrica 2010. César dijo: “Ese gol fue el empate transitorio de Colombia frente a Argentina, se jugó el 20 de noviembre del año 2007. Gran gol de Bustos y gran narración del Tato Sanin”. Sobre el jugador Óscar resaltó: “Aunque muchos piensan que Bustos es vallecaucano porque empezó en América, no es así, el nació en Villa del Rosario y pasó por varios clubes colombianos”.

Otro de los temas tuvo que ver con el reinicio del fútbol colombiano y la gestión que ha hecho en este asunto el Ministro del Deporte Ernesto Lucena. Óscar manifestó: “Como yo conozco al ministro, sé que no es enemigo del fútbol, pero le sobraron unas entrevistas al decir algunas fechas que no se cumplieron”. Por su parte César comentó: “La parte que le corresponde al ministro Lucena la hizo, luego el tema pasó al ministerio de salud y ellos son los que tienen la última palabra”.

Además opinaron acerca del correo de un oyente, el cual indagaba sobre si la Selección Colombia de los años 90 con Faustino Asprilla a tope, le hubiera podido ganar al combinado nacional del 2014 con Falcao García en su máximo nivel. Óscar respondió: “Primero que todo, no hubiéramos ganado ningún mundial, pero a mí me parece que la del 2014 es mejor”. Asimismo César finalizó: “Lo que hizo la selección del 2014, no lo ha hecho ninguna otra, y por eso creo que esa tendría mejor figuración en un mundial”.

