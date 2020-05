Mi Banda Sonora con Luis Fernando Hoyos

Hemos visto, a lo largo de muchos años, el trabajo actoral del colombiano Luis Fernando Hoyos. En las tablas y en las pantallas de televisión ha destacado su versatilidad y talento. Sin embargo, su mayor pasión es el cine y las cámaras en movimiento. Llegó a las artes escénicas porque deseaba ser director de cine.

Es un actor comprometido con cada uno de sus personajes, con el trabajo y con la disciplina. Tiene un espacio para la inspiración y otro para la creación.

Le apasiona la música y dice tener dos frustaciones: nunca aprendió a tocar el violín y jamás pudo fortalecer la danza clásica.

En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de conocer las canciones que marcaron la vida del actor. Sus historias, sus pensamientos, sus fracasos y sus triunfos.

Conozca aquí la lista de su banda sonora:

We Will Rock You-Queen

Honesty-Billy Joel

Mi Verdad-Ex3

Only Time-Enya

(I Can´t get no) Satisfaction-The Rolling Stones

Las Caleñas Son Como Las Flores-Piper Pimienta

Don´t Stop Til You Get Enough-Michael Jackson

O Fortuna-Carl Orff

Take Five-Dave Brubeck

Shadowboxer-Fiona Apple

Stairway To Heaven-Led Zeppelin

Feelin´ Good-Nina Simone

Bolero-Ravel

Here Comes The Rain Again-Joss Stone

Concierto para violín en Re menor-Tchaikovski

What a Wonderful World-Louis Armstrong