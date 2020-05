Mi Banda Sonora con Sandra Reyes

En el paso por Mi Banda Sonora de Sandra Reyes nos mostró su lado humano e íntimo. Conocimos a través de la música, las anécdotas que la actriz vivió y las creencias que las identifica.

La vimos crecer en la televisión. Comenzó en el programa juvenil ‘Clase aparte’ y, desde ahí, consiguió el reconocimiento en grandes producciones colombianas. Dio la vuelta al mundo con la exitosa novela ‘Pedro, el escamoso’.

Es una mujer comprometida con el empoderamiento femenino, con el despertar de la conciencia colectiva y con la protección del medio ambiente. Se considera alguien hippie, porque está convencida de que se puede vivir desde el amor y la paz. Es una rebelde de corazón.

Nunca se preocupó por ser una mujer estándar. En cambio, quiso que su talento fuera reconocido, antes que su belleza.

Aquí su lista de canciones:

We are the World-USA for Africa

Mambo#5-Lou Bega

Fruta Fresca-Carlos Vives

Another day in paradise-Phil Collins

Tímido-Las Flans

Pa´ ti no estoy-Rossana

Qué bello es vivir-El Kanka

Happy-Pharrell Williams

Los Americanos-Piero

La vuelta al mundo-Calle 13

Tronco Roca Viento Mar-Héctor Buitrago