Reapertura de dos sectores económicos: ¿cómo se comporta el país?

En Hora 20 un espacio para hacer un balance del primer día en el que dos sectores de la economía intentan volver a la normalidad durante la pandemia; los efectos en las ciudades; el nuevo choque entre Claudia López y el presidente y la tardanza en la expedición del decreto. También un análisis a la decisión de la Fiscalía de abrir una indagació preliminar contra la alcaldesa de Bogotá. Por último, una mirada a Trump y la carrera electoral en Estados Unidos y a la posición del ELN durante esta cuarentena.

Este lunes 27 de abril, cuando inicia un nuevo periodo de asilamiento obligatorio y dos sectores de la economía se suman a las actividades en gran parte del país, el panorama en algunas ciudades como Barranquilla fue el sobrecupo en el transporte público; en Medellín largas filas para entrar al sistema de transporte con un incremento de 15% en el Metro. Mientras que en Bogotá donde no se inician actividades todavía se registró un flujo de 23.000 personas en ciclovías provisionales; 10% aumento de pasajeros en el transporte público y 652 comparendos a automóviles y motocicletas.

Con la reapertura de la construcción y ocho sectores de la manufactura; se busca que al menos cuatro millones de personas vuelvan a trabajar en todo el país, ya que estos sectores son considerados como motores de la industria, debido a que mueven una quinta parte de la economía y representa el 20% del empleo; lo que permitiría ir reactivando la industria durante la pandemia del coronavirus y evitar que se pierdan al menos dos millones de empleos. Sin embargo, ha causado polémica el número de personas que deben salir a la calle y tomar el transporte público, lo que limitaría el 35% de la capacidad máxima que está reglamentada por el Gobierno Nacional.

Este domingo 26 de abril, se conoció en la tarde la resolución del Ministerio de Comercio que daba los lineamientos para saber cuáles eran los sectores de la manufactura que entraban a trabajar y los protocolos mínimos de seguridad; en la resolución también queda claro que son las administraciones locales las que tendrán que gestionar con las empresas, fábricas y constructoras los protocolos para la reanudación de actividades.

Desde las administraciones locales se tiene distintas visiones y fechas para reanudar las actividades. En Bogotá la alcaldesa dijo que hoy no se reactivaban esos sectores y que esta era la fecha de inicio para que las empresas iniciaran un registro con los protocolos, número de trabajadores y políticas. En Medellín lunes y martes servirán de manera pedagógica para el resto de los días. Mientras que en ciudades como Cali y Cartagena hay confusión frente al inicio de las labores en estos dos sectores de la economía.

De acuerdo con la apertura de algunos sectores y de reactivar la economía; este lunes la OMS advirtió que un desconfinamiento apresurado y sin las medidas pertinentes puede tener un mayor impacto en las economías. “Los gobiernos deben poner en la balanza las vidas y la economía. Pero si se dan pasos demasiado pronto, se arriesgan a sufrir un mayor impacto en la economía” dijo el director ejecutivo de la organización, Michael Ryan.

Lo que dicen los panelistas

María Claudia Lacouture, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana, columnista y exministra de Comercio, Industria y Turismo, considera que los procesos de prevención y de activación de la economía son muy importantes para ir reactivando los sectores más importantes del aparato productivo. Añade que los protocolos en sectores como el de la construcción se vienen trabajando desde hace semanas, con el fin de que se pueda reactivar lo más rápido posible; aplaude la gestión de CAMACOL, pero considera que la gestión y el avance que se haga desde las administraciones locales es vital para que estos sectores puedan andar lo antes posible.

Señala que los procesos de arranque en algunas administraciones han sido muy lentos y que por ejemplo en Bogotá donde un gran número de empresas de la manufactura ya tienen protocolos listos e inscritos, solo podrán entrar a trabajar hasta el 11 de mayo. Añade que esta es una responsabilidad que debe ser asumida con compromiso por parte del sector privado, pero también desde lo público y las administraciones locales.

Francisco Bernate, profesor universitario y director de la Hora Judicial UR, considera que faltó pedagogía en la ciudadanía y que los lineamientos o al menos la resolución se hubiera publicado con más tiempo con el fin de que las personas y empresas conocieran cuáles eran los protocolos iniciales. Añade que las políticas implementados por cada empresa pretenden reducir los riesgos de contagio, pero no los elimina por compelto; también dice que no se trata solo de hacer cumplir un regla, se trata de minimizar los efectos de la pandemia y del contagio en las personas que salen a trabajar.

El penalista explica que lo cometido por la alcaldesa Claudia López y su pareja, la senador Angélica Lozano es una infracción administrativa mas no un delito, ya que no se pone en peligro a una persona o a una comunidad y que esa infracción se puede dirimir a través de una multa, la cual ya fue impuesta. Añade que violar una medida sanitaria no es un delito, a no ser que una persona tenga Covid-19 y vaya a trabajar; o que un empleador oblige a que sus mil empelados asistan a la oficina. Considera que la acción penal es desproporcionada; que sí hay una falta política, pero que no pocede al inicio de una investigación penal.

Gabriel Silva, exministro de Defensa, ex embajador en Estados Unidos y columnista en El Tiempo, considera que la jornada que se vivió hoy es un reflejo del caos de la política pública que ha implementado el gobierno para enfrentar la crisis. Añade que “ha sido una política de bandazos por el protagonismo entre mandatarios locales y el presidente.” Apunta que en la gan mayoría de las ciudades se vio una gran improvización por parte de algunas autoridades; pero dice que le preocupa la otra Colombia que no está ni formalizada ni pertenece a los gremios. Para el exminsitro se debe poner foco en esos sectores para que no se conviertan en puntos de contagio del virus, además, propone que la Procuraduría vigile y monitoree el cumplimiento y la aplicación de las normas de protección de los trabajadores.

En cuanto a la polémica de la Fiscalía, dice que es una exageracion y que se podría justificar desde lo legal pero que contiene consencuencias políticas y que pondría en entredicho la gestión de la alcaldesa en Bogotá. Recuerda que el fiscal Barbosa dijo que su fiscalía no iba a participar en política, pero que con este acto él estaría rompienso ese compromiso. Concluye diciendo que “esto no es un favor a Duque, pero es un exceso procesal”

Jairo Libreros, experto en seguridad, profesor de la Universidad Externado y analista político, define las últimas 24 horas como confusas; como un relajamiento social e improvización por parte de las autoridades. Considera que la resolución del Ministerio de Comercio no se esperaba a la hora que salió, ya que era necesario tener más claridad y con más tiempo sobre los protocolos; políticas y lineamientos que se deben tener en cuenta para la apertura de los sectores. El abogado expresa que no se pueden olvidar las discusiones iniciales de la pandemia; cuando hubo un enfrentamiento entre los poderes locales y el nacional frente a las medidas que se habían tomado para proteger a la población. También le preoccupa que el algunos párrafos de los decretos expedidos durante la emergencia económica; deja mucha carga sobre las autoridades locales, lo que en un futuro puede terminar en fuertes sanciones contra alcaldes o gobernadores.

Frente a la decisión de la Fiscalía de abrir indagación a la alcaldesa Claudia López, señala que ese hecho es populismo procesal que tiene fuertes repercuciones políticas; también dice que el mensaje puede ser de intimidación para la alcaldesa y que no se pude negar que este acto del ente acusador tiene características políticas.