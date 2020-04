¿Cuáles son los efectos del coronavirus en el medio ambiente?

En Hora 20 un especial para hablar de medioambiente y coronavirus. Los efectos en los ecosistemas; la disminución de la contaminación; la recuperación de algunas especies. También los retos que se nos imponen en materia medio ambiental en la postpandemia. Por último, las lecciones y lo que debemos aprender de lo que estamos viviendo.

Mientras un tercio de la población mundial está en sus casas pasando una cuarentena para evitar el contagio por una pandemia; los ecosistemas aparentemente se empiezan a recuperar y los animales comienzan a ganar territorio que habían perdido. En Sudáfrica pingüinos caminan las calles de una pequeña ciudad y leones se acuestan en medio de las carreteras; en Roma jabalíes salen a las calles; se han podido ver medusas y delfines en los otrora contaminados canales de Venecia.

Los niveles de contaminación también han caído en gran parte del mundo; se estima que, en las principales ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Londres, Madrid, Mumbai o Beijín lo niveles de dióxido de carbono han caído al menos entre un 30 a un 50%; mientas que el dióxido de nitrógeno ha bajado al menos un 30%.

Esa caída de la contaminación ha permitido que desde la India se puedan ver montañas del Monte Everest o que desde Bogotá se pueda ver los Nevados del Ruiz y Tolima. Además, hoy en la India se conoció que los niveles de contaminación se han reducido a los de hace 20 años.

Según expertos el hecho de ver animales que estaban en peligro de extinción en las calles se debe a que hay un menor flujo de personas en las calles; de ruido y de autos en las vías. También la disminución de la polución se debe a que hay menos fábricas e industrias trabajando; menos desplazamientos en carros o autobuses; menos aviones volando; así como la reducción de la pesca y de las actividades acuáticas en las playas de muchos lugares del mundo.

Lo que ha sido considera como “el respiro de la naturaleza” y “mensaje de auxilio” para el medio ambiente en el año que fue denominado por Naciones Unidas como el “súper año por la biodiversidad” preocupa que los planes para detener el avance del cambio climático se aplacen debido a que hay una concentración de esfuerzos para contener la pandemia.

Lo que dicen los expertos

Manuel Rodríguez, exministro de Medioambiente, piensa que lo que vemos es temporal; el efecto es recordarle a la gente que la naturaleza existe. Y advierte que es pesimista con lo que pueda ocurrir en un futuro. Al mismo tiempo, piensa que algo positivo es la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y que esta es la primera vez que se pone a la protección de la vida por encima de las actividades económicas. Además, dice que ese cese de actividades tiene grandes efectos en la ética y en la vida de las personas.

Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, considera no ser optimista con el aparente cambio ambiental que se está viendo. Dice que esta es una fase que corresponde a un cese de actividades humanas, pero que no es un cambio de fondo, en el cual no va a pasar nada y añade que nos va a tomar décadas para que haya una recuperación total o parcial del daño ambiental que hoy tenemos. También piensa que todo lo que está pasando con el COVID-19 está funcionando como una cortina de humo en la que se están intensificando actividades ilegales y la deforestación.

Añade que, aunque hoy se ven muchos esfuerzos por promover un cambio en los modelos sostenibles; no están claros los compromisos u las agendas en la materia.

Agrega que todos los humanos van a tener que aportar con austeridad para que no le pongamos toda la carga al planeta. Contrario a lo que algunos expertos plantean que esta es la oportunidad para pasarnos a energías limpias, Brigitte considera que los precios bajos del petróleo van a instar al uso del petróleo y las alternativas no van a poder competir en este momento. “Creo que se equilibra al menos en 15 o 20 años”.

Mauricio Albarracín, abogado, columnista y subdirector de DeJusticia, advierte que actualmente estamos viviendo tres crisis en simultáneo: la de las desigualdades; la ambiental y la de salud pública. Considera que pensar en las tres es importante con el fin de plantear soluciones para salir de las tres crisis al mismo tiempo sin afectar mucho al medioambiente, ya que en la mayoría de las ocasiones se activa la economía dañando los ecosistemas.

Advierte que no podemos tener un retroceso en materia ambiental y que no podemos flexibilizar los estándares ambientales; “las protecciones se tienen que mantener durante la crisis y después. Tenemos que garantizar la participación ciudadana, esta no se puede quitar”.

Jessica Wade-Murphy, ecóloga, experta de las Naciones Unidas en cambio climático y directora de una empresa de asesoría en Bogotá sobre cambio climático, apunta que la reducción de la contaminación ha sido uno de los efectos visibles del coronavirus en el medioambiente. Cita un estudio realizado en China que resuelve que debido a los bajo niveles de contaminación las muertes por enfermedades respiratorias han disminuido en algunas partes del país.

Considera que lo que estamos viviendo en materia de medioambiente es un parpadeo; advierte que la contaminación volverá cuando la economía vuelva a reactivarse; las inversiones en energías renovales y movilidad sustentable están ayudando a tener sociedades mas sostenibles. Pero piensa que, por la pandemia, los recursos se destinarán a otras prioridades y vamos a ver menos inversión en donde se necesita para el cambio climático.