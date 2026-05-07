Sociedades médicas denuncian precarización laboral en UCI y alertan riesgo para pacientes

Equipo médico durante el implante de un corazón artificial en Colombia, un procedimiento que evidencia el avance de la innovación cardíaca en el país.

SALUD

La crisis financiera y laboral del sector salud sigue generando alarmas entre los especialistas en cuidado intensivo.

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y el sindicato SICRÍTICO denunciaron el deterioro de las condiciones laborales de médicos en las Unidades de Cuidados Intensivos del país.

El caso más reciente se conoció en la Clínica Juan N. Corpas en dónde 10 intensivistas renunciaron en los últimos días por falta de pago.

En un comunicado conjunto, los gremios aseguraron que existen retrasos en pagos y modalidades de contratación que, según advierten, vulneran derechos fundamentales del talento humano en salud y terminan afectando la atención de los pacientes.

“Continuamente tenemos conocimiento del cierre de servicios de salud, no solo por las demoras en el pago de la EPS a la IPS, sino también por el retraso al pago al talento humano en salud”, señalaron las organizaciones.

Las organizaciones médicas cuestionaron además el uso extendido de contratos por prestación de servicios para especialistas en UCI y recalcaron que esta modalidad “no debe ser impuesta”, insistiendo en que la contratación laboral directa debe ser la regla para el talento humano en salud.

En el pronunciamiento también exigieron al Gobierno Nacional activar mecanismos de inspección, vigilancia y control para garantizar derechos como seguridad social, pago oportuno de salarios y prestaciones, vacaciones y estabilidad laboral.

“Las deficientes condiciones de operación y el desconocimiento de los derechos del Talento Humano en Salud comprometen los estándares mínimos de seguridad del paciente”, advirtieron.