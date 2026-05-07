Famisanar responde a deuda con la Liga Contra el Cáncer: asegura que el 72% está en proceso de pago

EPS Famisanar se pronuncio ante los cuestionamientos sobre su cartera con la Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá y aseguró que más del 72% de los recursos corresponden a operación corriente en proceso normal de pago, por lo que no se trataría de obligaciones vencidas.

El pronunciamiento se da luego de cuestionamientos sobre el estado de los pagos a prestadores de servicios de salud y su impacto en la atención a pacientes.

A través de un comunicado, la entidad explicó que el valor total reclamado asciende a más de $137 mil millones, aunque aclaró que no toda la cifra es exigible en el corto plazo, ya que parte de los recursos están sujetos a procesos administrativos, auditorías y conciliaciones dentro del sistema de salud en Colombia.

Según detalló, cerca de $91 mil millones corresponden a servicios prestados después de la intervención de la EPS y hacen parte del flujo habitual de pagos. Otros valores están asociados a servicios anteriores a esa intervención, que requieren validaciones específicas para su reconocimiento. Además, indicó la entidad que una parte de la facturación ya fue cancelada y está pendiente de legalización.





Cartera de EPS Famisanar: conciliaciones en curso y flujo de recursos activo

Famisanar indicó que mantiene una agenda activa de mesas técnicas y jornadas de conciliación con la Liga, con el propósito de depurar cuentas y avanzar en el saneamiento financiero.

En ese sentido, EPS aseguró que continúa adelantando estos procesos para garantizar el flujo de recursos, proteger la estabilidad de la red prestadora y asegurar la continuidad en la atención de los usuarios.