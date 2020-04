¿Qué debe incluir el decreto de excarcelación que prepara el Gobierno?

En Hora 20, el análisis y ver cuáles deben ser las medidas que debe incluir el decreto que prepara el gobierno que permite la excarcelación de miles de presos en todo el país. También se analizaron las últimas movidas políticas de Donald Trump que terminan tocando a gran parte del mundo. Por último, un análisis a los datos que arroja la última encuesta revelada por Cifras & Conceptos en pleno coronavirus.

Ante la llegada del coronavirus al país y los ya más de 1.161 casos de contagio de Covid-19; uno de los sectores que más preocupa son las cárceles en el país que tiene un hacinamiento cercano al 53%. Aunque hasta el momento no se ha registrado ningún caso positivo de Covid-19 en alguno de los 132 establecimientos penitenciarios, preocupa la situación de los reclusos. Hace dos semanas se presentó un motín en varias cárceles del país con el fin de exigir medidas de contención del virus en los establecimientos penitenciarios; este hecho dejó 23 muertos y días después se declaró la emergencia carcelaria y penitenciaria. Además, se han tomado medidas como la restricción de visitas; evitar que los reclusos salgan de las cárceles a diligencias judiciales y desde la USPEC se busca garantizar la sanidad en las cárceles.

Ante el peligro que corren los reclusos, el gobierno nacional lleva varios días preparando un decreto que permitiría la excarcelación de 10.000 a 15.000 presos de las cárceles del país. Aunque ya hay un borrador de decreto que ha sido consultado con expertos e instituciones del Estado. Hoy la Fiscalía informó que preparan una propuesta que será primero consultada con la Corte Suprema de Justicia y la Judicatura. Por lo que la expedición del decreto se puede demorar algunos días más.

El borrador que se conoce hasta el momento permitiría la excarcelación de mujeres embarazadas o con niños menores de tres años; adultos mayores de 65 años; personas con medida de aseguramiento por delitos culposos y personas con enfermedades graves como cáncer.

También se deja claro quienes quedan por fuera de la medida, como personas condenadas por terrorismo; testaferrato; concierto para delinquir; secuestro; lavado de activos; feminicidio, etc. Expertos consideran que solo se estaría sacando al 8% de la población carcelaria a sus casas y que esto no es suficiente; otro de los retos es la capacidad de la justicia para vigilar los procesos y que no haya congestión judicial en los próximos días.

En varios países del mundo ya se han tomado medidas en la materia. En Irán dejaron en libertad a más de 85.000 presos; en Argentina hubo excarcelación; en Bahréin indultos y en el Reino Unido se permitió la liberación de presos no violentos.

Lo que dicen los panelistas

Lariza Pizano: politóloga, periodista y analista política, considera que el Ministerio de Justicia en un ánimo por tener un exceso de prevenciones le ha dado largas a sacar un decreto que permita la excarcelación de miles de presos en el país. Señala que ya se habían presentado unos criterios por parte del Ministerio Público y que no es necesario darle tanta espera a este asunto y dice que el Fiscal General debe meterle celeridad a el asunto. Añade que también se tiene que considerar lo que harán estas personas cuando tengan medidas domiciliarias, ya que alguien debe responder por los asuntos de alimentación.

Ante los resultados de la encuesta realizada por Cifras & Conceptos señala que los resultados pueden ser el reflejo de una sensación de pánico en la sociedad, por cuenta de lo que se está viviendo en el país. Concluye diciendo “La gente se queda en su casa encerrada porque es consciente del asunto, pero les da pánico la situación económica.”

Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, considera que hasta el momento el gobierno está haciendo una gran labor en la materia y que se ha avanzado en reducir el hacinamiento en las cárceles. Dice que la prioridad en este momento es dar garantías y que no vayan a salir de las cárceles personas con delitos muy graves. Añade diciendo “Los criterios están sometidos en el decreto. Lo mas importante es sí se va a cumplir con lo que se pretende en el decreto y es que la gente se quede en su casa.”

En cuanto a los resultados de la encuesta, dice que hay un gran apoyo incondicional por parte de la institucionalidad y dice que alegra que las personas en su mayoría están de acuerdo con las medidas que ha tomado el gobierno.

Luis Fernando Velasco, senador de la República, señala que desde hace más de un mes en una reunión que sostuvo con la ministra de Justicia, Margarita Cabello, le expresó la importancia de tener un plan o una política de atención carcelaria ante la emergencia del coronavirus. Señala que es increíble que en más de un mes el Ministerio no haya redactado y consultado un decreto que permita la excarcelación. Dice que con el documento que se prepara, no se va a sacar a la población suficiente de las cárceles para que baje el riesgo de contagio; dice que es necesario ampliar la medida a personas que no se les ha imputado cargos o en algunos casos de corrupción. Y que claramente no se le vaya a abrir la puerta a personas condenadas por delitos de violencia.

Ante la encuesta publicada, señala que estamos en un momento en el que la gente todavía no comprende la magnitud de este asunto ya que no hemos visto con claridad cuántos pueden ser los contagios; por lo tanto, las personas hoy piensan que son más complejos los escenarios económicos que los de salud.