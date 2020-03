Creería que tendremos vacuna para covid-19 al menos en año y medio: Arbaje

Alicia Arbaje, médica, Geriatra, investigadora de seguridad, enfocada en rediseñar los sistemas de salud para mejorar los resultados para los adultos mayores, asegura que el mundo se demorará entre un año y medio o dos años para poder obtener una vacuna que logre proteger a las personas del virus.

La experta considera que tiene una actitud positiva y que celebra el desarrollo de una vacuna; pero le preocupa que muchas de estas vacunas o investigaciones no incluye a personas mayores de 65 cuando se están desarrollando; por lo tanto, cuando se utiliza en mayores, en muchas ocasiones no funciona o no tienen ningún efecto en el organismo para combatir el virus.

Como geriatra, explica que los adultos mayores de 65 años son mas vulnerables porque sus sistemas inmunes son distintos al de otros grupos poblacionales; pero eso se debe tener en cuenta los tratamientos y forma cómo se aborda el virus desde los adultos mayores. Considera que una de las formas para evitar el contagio es el aislamiento total y tener un envejecimiento saludable para mayor defensa y prevención desde el sistema inmunológico.

Ante la respuesta del sistema de salud estadounidense en la emergencia generada por el coronavirus; dice que en ese país el mayor problema es la falta de un suministro para hacer la prueba a mayor número de personas y determinar quienes están infectados; por lo tanto, al no tener un número claro de personas contagiadas, va a ser muy complejo la investigación sobre el virus y tener cifras verídicas.

Concluye diciendo que para enfrentar el virus es importante que haya confianza entre el pueblo; el sistema de salud y el Gobierno. De lo contrario piensa que puede que la tragedia siga aumentando.