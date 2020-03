¿Cómo ha manejado el Gobierno la emergencia generada por el coronavirus?

En Hora 20 nos dedicamos a analizar las últimas medidas tomadas por el gobierno nacional para contener el contagio del coronavirus. Se debatió sobre los decretos que se han expedido por parte de alcaldes y gobernadores; del liderazgo presidencial y regional. Por último, los panelistas opinaron si se trata de una pelea entre poderes regionales y nacional.

Mientras que en Colombia ya son 108 los casos de coronavirus; hasta ahora una sola persona curada y el gobierno anuncia que podrán ser 3,9 millones los colombianos contagiados con Covid-19. El gobierno nacional anuncia que es el presidente de la República quien puede dirigir la situación de orden público en el país con el fin de que todas las medidas de contención del coronavirus sean coordinadas con presidencia para mayor validez y eficacia de lo decretado por alcaldes y gobernadores.

Esta mañana la ministra del Interior, Alicia Arango señaló que el objetivo del decreto no era desautorizar o quitarles legitimidad a los mandatarios locales; lo que se busca es una coordinación para que el país no se paralice por el momento. Argumenta que todavía no es necesario que el país se quede quieto, ya que la economía se puede ver muy afectada. Agregó que hay que esperar unas cuantas semanas, donde posiblemente si se presente un rebrote del virus y esto sí lleve a que se deban tomar medidas como una cuarentena en todo el país.

Ante esta aclaración; los gobernadores de Santander, Meta, Cundinamarca, Nariño y Boyacá se sumaron al simulacro de aislamiento obligatorio; que implementará la alcaldesa Claudia López en Bogotá durante este fin de semana, esto significa que 16 millones de personas estarán confinadas en sus casas. Por otro lado, en departamentos como Valle y Huila se han tomado otras alternativas como el toque de queda durante el fin de semana y puente festivo. Todas estas medidas fueron coordinadas con Presidencia antes de ser decretadas.

Lo que dicen los panelistas

Camilo Granada, ex alto consejero de comunicaciones de presidencia, Consultor independiente, columnista en Semana.com, señala que, ante la duda y el temor generada por la emergencia del coronavirus, el gobierno debe actuar con prudencia, pero tomando medidas drásticas; ya que si no se toman a tiempo pueden terminar siendo tardías. Ante la falta de coordinación desde el gobierno nacional y los ministerios en termas de comunicaciones, apunta que resulta inaceptable que por parte de Presidencia no haya visiones fijas sobre temas fundamentales en medio de la crisis. Añade que el presidente es el piloto y es quien debe ejercer el liderazgo ante esta situación. Frente al debate generado por las pocas medidas de fondo tomadas; señala que la salud es primero que la economía y que las finanzas del país se pueden recuperar con el trabajo de las personas. Dice que el deber como sociedad es atender a los más vulnerables y desprotegidos del sistema.

Juan Carlos Flórez, ex concejal de Bogotá e historiador, opina que es hora de que el gobierno mire la experiencia de otros países que han logrado contener el virus a través de lo científico. Dice que el liderazgo auténtico se gana cuando se ejerce, pero que en la administración del presidente Duque no se ha visto un liderazgo claro que lleva al país por un camino para detener el contagio del Covid-19. Ante las medidas tomadas por algunos mandatarios locales como el toque de queda, apunta que estos alcaldes y gobernadores tienen como función constitucional la protección de los ciudadanos y por eso se toman medidas de ese tipo, además, de la falta de un mensaje claro y de un vacío de poder peligroso por parte del gobierno nacional.

Añade que el presidente todavía tiene la posibilidad de corregir el rumbo, “con el fin de que no obstaculice las medidas tomadas por los locales”

Fabio Humar, abogado penalista y analista, considera que nos estamos enfrentando a una situación desconocida la cual no se puede solucionar con recetas fáciles, ni utilizadas en otras ocasiones. Señala que ante esta situación los liderazgos se deben acomodar a las circunstancias, ya que lo que se enfrenta va a complicarse cada vez más. Apunta a que es importante no caer en la paranoia y que se deben seguir las recomendaciones y medidas expuestas por científicos y expertos como Patarroyo; dice que las medidas tomadas hasta el momento por el gobierno son las adecuadas y que se debe poner en una balanza para llegar a un punto medio la salud de los colombianos y la protección para evitar el virus y evitar un colapso en la economía.

Gabriel Vallejo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, opina que para los ciudadanos es importante que los líderes actúen con rapidez; dice que cuando eso no ocurre, la gente entre en incertidumbre y se pueden tomar medidas contradictorias por parte de mandatarios locales y nacionales, lo que genera angustia en las personas.

Añade que el gobierno ha venido evaluando las medidas necesarias hasta el momento, dicen que podrían ser decisiones un poco más rápidas e inmediatas, pero dice que se debe poner en una balanza la salud de las personas, pero también la protección de la economía nacional. Concluye diciendo que hay preocupación por la posible situación de que empiecen a faltar las pruebas para hacer las pruebas de coronavirus; dice que ese debe ser el foco hoy desde el gobierno