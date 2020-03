"Hay situaciones graves con Márquez, y se tomarán medidas": G. Zapata

Tras el anuncio de que Ricardo ‘Caballo’ Márquez sería retirado provisionalmente del plantel del Unión Magdalena, el Vicepresidente del club, Germán Zapata, habló con El Alargue de Caracol Radio para explicar cuál es la situación del jugador.

Según cuenta Zapata, el Unión ha intentado apoyar a Márquez, pero igualmente no ha sido sencillo lidiar con sus comportamientos: "Al jugador se le está acompañando en su tema actitudinal, pero no ha sido fácil el tema con él. Es un chico con condiciones, pero el club no será permisivo con él ni con nadie".

Asegura el directivo que los últimos problemas con el jugador han sido por meras faltas de indisciplina: "Ricardo Márquez ha incurrido en faltas de indisciplina, por lo pronto está retirado del plantel. El caso lo está evaluando el club, hay situaciones graves y se tomarán medidas".

Finalmente, Zapata confirmó que Márquez es quien deberá comunicarse con ellos para definir el paso a seguir: "Márquez no se ha reunido con nadie de la directiva del club, él quedó en comunicarse con nosotros, esperemos a ver cuándo lo hace. Es una persona valiosa, pero no por eso hay que ser permisivos", conluyó.