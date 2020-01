Propósitos saludables para las personas diabéticas en el 2020

Para comenzar este nuevo año de la mejor manera los buenos hábitos de comida y el ejercicio son fundamentales, no solo para evitar enfermedades como la diabetes sino también para cuidarse si ya se sufre de esta. Este padecimiento se incrementa porque la comida no saludable es cada vez la elección más rápida de las personas, sumado a la falta de tiempo para practicar actividad física, afectando directamente la salud. No en vano, la diabetes ha sido calificada como la epidemia del siglo XXI, una enfermedad, que, según datos de la Organización Mundial de la Salud afecta a 382 millones de personas.

Con el tiempo, el exceso de azúcar en la sangre puede causar serios problemas de salud. Aunque la diabetes no tiene cura, la persona con diabetes puede tomar medidas para controlar su enfermedad y mantenerse sana. El estilo de vida de los que sufren de diabetes puede ser bastante normal siempre y cuando tengan controles médicos, y un manejo adecuado de la alimentación.

10 Propósitos saludables

1. Hacer actividad física.

2. Evitar las dietas de moda y elegir bien los alimentos.

3. Evitar los alimentos con carga de azúcar.

4. Tomar agua.

5. Mantener un peso adecuado.

6. Consultar al médico mínimo dos veces al año.

7. Si ya tiene diabetes mantener sus controles de niveles de azúcar regularmente.

8. Si ya tiene diabetes llevar con responsabilidad sus medicamentos y las recomendaciones médicas.

9. En lo posible, no consumir jugos de caja, gaseosas, alimentos de paquete y comidas rápidas.

10. Recurrir a la EPS y/o Asodiabetes si ya se tiene diabetes.

Ángela Jaramillo, educadora de la Asociación Colombiana de diabetes, explica que realizar actividad física es indispensable para tener buena salud y prevenir enfermedades futuras, añade que se debe hacer ejercicio con una intensidad moderada y practicarlo la mayoría de los días de la semana hasta alcanzar al menos 150 minutos por semana.

La alimentación es otro factor clave para el cuidado de la salud, para nadie es un secreto que las bebidas azucaradas -gaseosas, jugos procesados, tés artificiales, bebidas energizantes-, son causantes directas de los incrementos sustanciales de obesidad en el mundo.

Es por esto que si usted esta sufriendo de diabetes o quiere prevenirla en este 2020 no olvide utilizar los servicios médicos con los que cuenta la Asociación Colombiana de Diabetes.