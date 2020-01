Mi Banda Sonora con Valerie Meikle

“Yo estaba enamorada de Colombia” dijo Valerie Meikle cuando descubrió que deseaba quedarse en el país y seguir recorriendo distintos lugares. Escribió dos libros: “Hacia el corazón del Amazonas” y “A remo hacia el corazón de nuestro Amazonas”; textos que narran su aventurero impulso a remar por el Río Putumayo y a conocer el pulmón del mundo.

Estuvo inmersa en situaciones de riesgo, salvó animales, convivió con comunidades indígenas, vivió en Armero y hoy realiza trabajos para preservar tradiciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. En fin, es una mujer encantada por las tierras colombianas.

Conozca las canciones de esta aventurera:

Lili Marleen - Marleen Dietrich

Aleluya - Haendel

The Skye boat song - Ella Roberts

Un jour tu verras - Marcel Mouloudji

Bella ciao

Toda una vida - Los Panchos

Cambulos y gualandayes - Silva y Villalba

Esperanza - Ibarra & Medina

Concrete & The Clay - Unit 4 + 2

Eleonor Rigby - The Beatles

Another brick in the wall - Pink Floyd

Wish you were here - Pink Floyd

Where´er you walk - Aksel Rykkvin

Alfonsina y el mar - Mercedes Sosa

Pedro el canoero - Mercedes Sosa

La era está pariendo un corazón - Silvio Rodríguez

Raggle taggle gypsies