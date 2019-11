David González: “No me explicaron cuál fue la razón para no contar conmigo”

Deportivo Independiente Medellín no logró un cupo en las finales del fútbol colombiano, es por eso que ya comienza a preparar lo que será su participación el próximo año en la Liga así como en la Copa Libertadores.

Esa preparación incluye la no renovación del contrato de algunos jugadores, entre ellos uno de los ídolos de la hinchada poderosa, David González. En dialogo con el VBar de Caracol Radio el jugador aseguró que quiere seguir jugando al fútbol.

"Nunca me explicaron cual fue la razón de no contar más conmigo, pensé que era una razón económica, pero no fue así" dijó González sobre como fue el momento cuando se le informó sobre la no renovación del contrato.

El guardameta también le dejó un mensaje a la hinchada del DIM ""Quiero mucho a la hinchada de Independiente Medellín, ojalá en algún momento nos volvamos a encontrar, así sea desde el otro lado de la cancha".