Concejal de Bogotá entuteló a 10 Ministerios del Gobierno de Gustavo Petro: las razones

Bogotá

En su ejercicio como ciudadano, el concejal Andrés Barrios solicitó por medio de un derecho de petición información a todos los ministerios sobre el consumo de agua en cada una de sus sedes en medio del racionamiento que se viene realizando en Bogotá desde hace algunos meses.

“Estos 10 ministerios están haciendo lo que quieren y violan no solo la ley sino también la Constitución Política específicamente el artículo 23 que consagra el derecho de petición como mecanismo para presentar solicitudes a las distintas autoridades y obtener una pronta respuesta”, afirmó.

Los derechos de petición interpuestos por el concejal fueron enviados hace más de un mes y según la ley cada una de estas entidades tuvo que responder a este requerimiento en un lapso de 15 días.

Al no obtener ninguna respuesta por parte de estos, el concejal entuteló a los ministerios de Hacienda, Igualdad, Salud, Ciencia, Cultura, Agricultura, Transporte, Educación, Comercio y Minas en medio

“No es algo que me sorprenda ya que esto es muestra de lo que representa este gobierno que predica y no aplica y se la pasa cercenando los derechos de los ciudadanos. El gobierno de Gustavo Petro es paquidérmico y no es eficiente contrario a lo que él dice”, agregó.

Con estas diez tutelas interpuestas ante varios jueces de circuito en Bogotá cada uno de los ministerios tiene un plazo máximo de 24 horas para responder.