Juan Camilo Hernandez “Me equivoque al querer jugar lesionado”

Juan Camilo Hernández, confesó días atrás el haber jugado el mundial sub-20 en Polonia con una lesión en el isquiotibial de su pierna. Esto generó una gran controversia ues algunos calificaron de inconsciente su decisión.

Afortunadamente el volante que juega en el Mallorca de España ha superado estos problemas musculares y ya entrena con el equipo en cara a buscar un cupo en el once titular del equipo. Sobre su decisión de jugar lesionado el 'Cucho' Hernández se mostró autocrítico "Cuando el cuerpo dice no, es no, fue error mío haber jugado el Mundial Sub 20 así y no haber dicho nada".

Juan Camilo Hernández también habló sobre el ascenso del equipo el cuál es hincha, el Deportivo Pereira "Cuando ascendió el Pereira estaba en Londres, lo viví al 100% como un hincha más, como siempre lo vivo, estoy muy feliz de volver a primera división".

Hernández volverá a estar al 100% la próxima semana y espera ser convocado por el profesor Vicente Moreno.