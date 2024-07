Ovy On The Drums, el elegido para finalizar la gira de Karol G en Europa

Ovy On The Drums, reconocido productor y artista urbano colombiano, fue el encargado de dar inicio a las cuatro fechas consecutivas de conciertos con entradas agotadas de Karol G en el icónico Estadio Santiago Bernabéu en Madrid, España.

Los eventos se llevaron a cabo los días 20, 21, 22 y 23 de julio, congregando a más de 85,000 asistentes que disfrutaron de un espectáculo sin precedentes.

Durante su presentación, Ovy On The Drums sorprendió al público invitando a destacados artistas del género urbano a compartir el escenario. Entre los invitados estuvieron Blessd, Kapo y Lenny Tavárez, quienes interpretaron algunos de los mayores éxitos producidos por Ovy.

Blessd, interpretó “Mírame”, una de las canciones más populares y que se encuentra en los primeros puestos de las plataformas de streaming.

Kapo, encendió el escenario con su interpretación de “Ohnana”, otro éxito mundial bajo la producción de Ovy y Lenny Tavárez, conquistó al público con “Nena Maldición”, un tema que ha resonado fuertemente en la escena musical urbana.

Ampliar

Ovy On The Drums, cuyo nombre verdadero es Daniel Oviedo, ha ganado reconocimiento internacional por su talento y creatividad en la producción musical.

Su capacidad para crear éxitos ha sido fundamental en el crecimiento y éxito de muchos artistas del género urbano.

Esta serie de conciertos en el Bernabéu resalta su habilidad como productor capaz de conectar con el público de manera profunda y auténtica.

La audiencia del Bernabéu vivió una experiencia inolvidable con cada actuación, destacando la energía y el talento de Ovy On The Drums y sus invitados. Las críticas han sido unánimemente positivas, señalando la calidad del espectáculo y la magistral apertura realizada por Ovy.

Estos conciertos no solo marcaron un hito en la carrera de Ovy On The Drums, sino que también fortalecieron su posición como uno de los productores más influyentes y respetados del género urbano. Con cada nueva colaboración y presentación, Ovy continúa elevando los estándares de la música urbana, consolidándose como un referente en la industria.