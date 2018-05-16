"La gorda fabiola", una mujer rodeada de ángeles

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche el audio del 15 de mayo con Fabiola Posada, conocida como “la Gorda Fabiola”, nacida en Santa Marta, comunicadora social de la Universidad Externado de Colombia, comediante y una de las humoristas más reconocidas y queridas del país por su participación en el programa Sábados Felices desde hace 27 años, hablando sobre su historia de vida.

También escuche el audio de Laura Ropero con Tania Milena Flores, psicóloga experta en PNL, hablando sobre la Programación Neurolingüística.