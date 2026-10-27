Residente: la gran atracción para el Festival Internacional de la Cultura de Boyacá

Entre el 4 y el 13 de Agosto, el departamento de Boyacá recibirá a miles de turistas para la versión 45 del tradicional Festival Internacional de la Cultura, en esta ocasión, denominado “Del campo y las cosechas”. Artes plásticas, cine, danza, gastronomía, literatura, música, y teatro, son algunas de las líneas que se vincularán durante 10 días en diferentes municipios boyacenses.

La inauguración estará en manos de la presentación musical de Orlando “El Cholo” Valderrama, quien en compañía de Walter Silva, Milena Benítez, Nancy Vargas y el grupo Morichal, harán de la Plaza de Bolívar de Tunja el escenario para disfrutar de un centenar de actividades programadas en el lapso del Festival.

Como cada año, serán artistas internacionales quienes convoquen la mayor atención de los visitantes, y en esta versión de 2017, el Estadio La Independencia será el lugar elegido para las presentaciones de Ricardo Montaner, Alberto Plaza y la actuación como solista de Residente, líder de Calle 13, quienes estarán acompañados con la presencia de los colombianos de Doctor Krápula y Álex Campos, entre el 9 y 13 de agosto.