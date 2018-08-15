Se estrelló camioneta del Concejo de Bucaramanga

En la carrera 22 con calle 10, se estrelló la camioneta asignada a la presidente del Concejo, Nancy Lora. Foto: W Radio( Thot )

En la carrera 22 con calle 10, se estrelló la camioneta asignada a la presidente del Concejo, Nancy Lora, contra una ambulancia y ambos vehículos chocaron contra un poste de luz.

"Mi conductor me dejó a las 5:30am en un evento y cuando se estaba devolviendo una ambulancia omitió el pare y lo chocó, el conductor del concejo no iba borracho", aseguró la concejala, Nancy Lora.

Según el reporte de las autoridades, la ambulancia se dirigía a atender una emergencia cuando se registró el percance vial.

A los conductores se les está practicando la prueba de alcoholemia.