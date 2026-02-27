El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Turismo en Colombia supera divisas de carbón y café, se consolida como motor económico: Sánchez

Desde ANATO y en entrevista de 6AM W con Julio Sánchez Cristo, el viceministro de Turismo, Sebastián Sánchez, destacó los factores que han impulsado el posicionamiento internacional del país y el impacto económico que hoy tiene el sector en las regiones.

El viceministro explicó que una de las principales apuestas del Gobierno ha sido fortalecer el turismo comunitario y las economías populares en los territorios.

Según indicó, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se han implementado proyectos de competitividad, promoción e infraestructura, con inversiones que han llegado a cerca del 60% del territorio nacional a través del Fondo Nacional del Turismo.

Turismo supera exportaciones de carbón y café

Uno de los datos más destacados es que la exportación de servicios turísticos superó, por primera vez, las divisas generadas por el carbón y el café.

Este resultado marca un hito en la transformación económica de Colombia, al evidenciar que el país puede diversificar su modelo productivo y reducir la dependencia de sectores extractivos tradicionales.

Desde el Gobierno señalan que este logro refleja el fortalecimiento del posicionamiento internacional de Colombia como destino turístico competitivo y atractivo.

Impacto económico y social en las regiones

El crecimiento del turismo ha tenido un impacto directo en el desarrollo económico y social de las regiones.

La inversión en infraestructura y promoción no solo impulsa la llegada de visitantes, sino que genera empleo, dinamiza economías locales y fortalece el tejido empresarial en municipios y zonas rurales.

El turismo se consolida así como una de las principales apuestas para el crecimiento sostenible del país.