Turismo en Colombia supera divisas de carbón y café, se consolida como motor económico: Sánchez

6AM W estuvo en ANATO con el viceministro de Turismo, Sebastián Sánchez, quien destacó que el turismo en Colombia está fortaleciendo las regiones.
Desde ANATO y en entrevista de 6AM W con Julio Sánchez Cristo, el viceministro de Turismo, Sebastián Sánchez, destacó los factores que han impulsado el posicionamiento internacional del país y el impacto económico que hoy tiene el sector en las regiones.
El viceministro explicó que una de las principales apuestas del Gobierno ha sido fortalecer el turismo comunitario y las economías populares en los territorios.
Según indicó, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se han implementado proyectos de competitividad, promoción e infraestructura, con inversiones que han llegado a cerca del 60% del territorio nacional a través del Fondo Nacional del Turismo.
Turismo supera exportaciones de carbón y café
Uno de los datos más destacados es que la exportación de servicios turísticos superó, por primera vez, las divisas generadas por el carbón y el café.
Este resultado marca un hito en la transformación económica de Colombia, al evidenciar que el país puede diversificar su modelo productivo y reducir la dependencia de sectores extractivos tradicionales.
Desde el Gobierno señalan que este logro refleja el fortalecimiento del posicionamiento internacional de Colombia como destino turístico competitivo y atractivo.
Impacto económico y social en las regiones
El crecimiento del turismo ha tenido un impacto directo en el desarrollo económico y social de las regiones.
La inversión en infraestructura y promoción no solo impulsa la llegada de visitantes, sino que genera empleo, dinamiza economías locales y fortalece el tejido empresarial en municipios y zonas rurales.
El turismo se consolida así como una de las principales apuestas para el crecimiento sostenible del país.
