“No era un ataque terrorista, era patriótico”: Antonio Calatayud sobre muertos en lancha hacia Cuba

Antonio Calatayud, presidente ejecutivo del Congreso Nacional Cubano en el exilio, dialogó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el ataque de Cuba a una lancha norteamericana que dejó cuatro personas muertas.

“Eran ciudadanos americanos (estadounidenses) de origen cubano. Muchachos jóvenes, compatriotas convencidos de que la lucha armada podía ser la solución. Compraron sus propias armas, se entrenador y decidieron desembarcar en Cuba”, dijo.

Reconoció que desde el exilio cubano tenían conocimiento de la presencia de estos hombres.

“Nos dijeron que tenían planes militares y querían saber si nosotros íbamos a apoyar esas acciones; les dijimos que no era el momento de enfrentar militarmente a un aparato como el gobierno cubano”, sostuvo.

Para él, este suceso no se trató de “un ataque terrorista, sino un ataque patriótico”.

Asimismo, mencionó que antes de embarcar hacia Cuba, les dijeron a estas personas que se convertirían en “mártires” y le regalarían una victoria “al enemigo”.

“Ellos regresaron a tres reuniones nuestras donde les dijimos que eran gente valiosa, patriotas, pero la parte más grave es la muerte de ellos”, comentó.

Escuche la entrevista completa aquí: