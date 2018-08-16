Rescatistas hacen contacto con mineros atrapados en socavón de San Rafael desde el lunes

Un grupo de rescatistas de Antioquia hizo contacto a las 5:00 a.m. con los mineros que están atrapados en el fondo de un socavón desde la tarde del pasado lunes, luego de un deslizamiento de tierra que se registró.

En estos momentos los mineros se encuentran en la fase de hidratación y se analiza la manera adecuada para la evacuación de los mismos del lugar, teniendo en cuenta que la mina se encuentra en una zona boscosa donde el acceso es difícil. Además, se trata de una excavación vertical de 160 metros y entre los 130 y 140 metros hay una obstrucción rocosa que no había permitido el rescate de los mineros.