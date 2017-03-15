Pescadores de Luruaco reclaman ayudas a la Gobernación del Atlántico

Los pescadores del municipio de Luruaco reclamaron las ayudas prometidas por parte de la Gobernación del Atlántico en lo que respecta a la entrega de equipos de trabajo, que aún no han sido recibidos.

Según Humberto Currea, presidente de la Fundación de Pescadores de Luruaco, en estos momentos debido a la falta de estos se deben prestar los elementos que utilizan para pescar entre ellos mismos, “La faena de trabajo son trece horas en el agua, y ellos en vista de que no tienen los elementos de trabajo, tienen que recurrir al préstamo a los amigos, o en su defecto le prestan a los presta diarios para comprar el nylon, y elaborar los trasmallos o las atarrayas, y esto le genera a ellos unos problemas económicos grandísimos, y se ven acosados por presta diarios”. Manifestó Currea.

También se refirió a la preocupación en materia de seguridad a los enfrentamientos que desde hace ya bastante tiempo se viene registrando entre los pescadores que viven de la explotación de la pesca en el Embalse del Guájaro. Debido a esto las autoridades decidieron autorizar cuatro lanchas para vigilar que esta situación no se presente, pero también afirmó que estás aún no han sido dispuestas, “perfectamente nos han venido atacando los pescadores de La Peña, vienen asaltando a nuestros pescadores, les quitan todo, los agreden, les dan plomo, y a la fecha de hoy el departamento no fue capaz de colocar las cuatro lanchas que tienen que poner en el embalse, nos dicen que las van a colocar, y nunca las colocan están esperando que hayan unos muertos de uno de los bandos de Luruaco, o de Arroyo de Piedra, o de La Peña para tomar las medidas reglamentarias.” Puntualizó.