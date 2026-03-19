Tribunal de Cundinamarca ratifica nombramiento de Laura Sarabia como embajadora en el Reino Unido
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una sentencia anticipada de primera instancia en la que ratifica el nombramiento de Laura Sarabia como embajadora en el Reino Unido.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una sentencia anticipada de primera instancia que desestima la demanda de nulidad presentada contra el nombramiento de Laura Sarabia como embajadora de Colombia ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
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