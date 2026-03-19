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19 mar 2026 Actualizado 16:49

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Tribunal de Cundinamarca ratifica nombramiento de Laura Sarabia como embajadora en el Reino Unido

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una sentencia anticipada de primera instancia en la que ratifica el nombramiento de Laura Sarabia como embajadora en el Reino Unido.

Laura Sarabia. (Foto de Alex Brandon-Pool/Getty Images) / Pool

Laura Sarabia. (Foto de Alex Brandon-Pool/Getty Images)

Maria José Castro

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una sentencia anticipada de primera instancia que desestima la demanda de nulidad presentada contra el nombramiento de Laura Sarabia como embajadora de Colombia ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

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