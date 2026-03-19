Ministra TIC aseguró que la DNI se apresuró al alertar supuesta extracción de datos de la DIAN
La ministra TIC, Carina Murcia, aseguró que la DIAN corroboró que no había sido una extracción de datos de los ciudadanos.
Ministra TIC aseguró que la DNI se apresuró al alertar supuesta extracción de datos de la DIAN
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