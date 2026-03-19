El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La salida de Vladimir Padrino es una “buena noticia” pese a su sustituto: Luis Florido

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Luis Florido, diputado en la Asamblea Nacional por el Partido Nuevo Tiempo y miembro de la bancada opositora “Libertad”, reaccionó a los recientes cambios en el Ministerio de Defensa. Específicamente, mencionó la salida de Vladimir Padrino, quien ocupó el cargo por casi 12 años. Florido calificó esta decisión como “una buena noticia” para el país.

Noticia en desarrollo

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 09:01 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: