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19 mar 2026 Actualizado 18:23

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La salida de Vladimir Padrino es una “buena noticia” pese a su sustituto: Luis Florido

Luis Florido, diputado en la Asamblea Nacional de la bancada opositora “Libertad” reaccionó a los recientes cambios en el Ministerio de Defensa venezolano.

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Maria José Castro

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Luis Florido, diputado en la Asamblea Nacional por el Partido Nuevo Tiempo y miembro de la bancada opositora “Libertad”, reaccionó a los recientes cambios en el Ministerio de Defensa. Específicamente, mencionó la salida de Vladimir Padrino, quien ocupó el cargo por casi 12 años. Florido calificó esta decisión como “una buena noticia” para el país.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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