Capturados cinco supuestos fleteros implicados en homicidios

El CTI logró la detención de dos personas que serían las responsables del asesinato de Jeison Méndez, de 26 años de edad, en el barrio Villa Alsacia, el pasado 17 de septiembre.

La primera captura se logró sobre las 5 de la tarde del martes 27 de septiembre en el barrio Ciudad Jardín Sur, de Bogotá. El capturado, de 26 años, es señalado como el hombre que se movilizaba en la parrilla de la motocicleta y quien habría disparado contra el joven Jeison Méndez.

En los registros de anotaciones judiciales aparece que ese capturado había recuperado su libertad el pasado 8 de septiembre por orden de un juez de ejecución de penas de Tunja (Boyacá), luego de ser procesado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

En un segundo operativo desarrollado esta mañana en el municipio de Chaparral (Tolima), fue detenido el segundo supuesto implicado en el mismo caso. Es señalado como el hombre que conducía la motocicleta y le figura una denuncia por el delito de lesiones personales.

Igualmente, el pasado jueves 22 de septiembre fueron capturados dos adultos y aprehendido un menor, señalados como presuntos responsables del fleteo ocurrido en Bosa el 30 de diciembre de 2015, donde resultó muerto el señor José Gustavo Orjuela Serrano, quien acababa de retirar un millón cuatrocientos cuarenta mil pesos ($1´440.000,00) de un banco de la ciudad.