Yo no soy cuota política de nadie: Procurador General

Fuertes declaraciones entregó el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, luego de la renuncia de la ex procuradora Ana María Muelle Molinares, en medio de denuncias de presunta corrupción.



En sus declaraciones Carrillo hizo referencia a las denuncias que se han presentado en contra de la funcionaria saliente. "Quiero decirles que hemos venido a recibir las declaraciones de quienes han denunciado, 8 concejales, el presidente del Concejo, el director del Centro Acuífero, y de todos los ciudadanos que deseen denunciar que se presenten con pruebas en la mano”.



El jefe del ministerio público aseguró que "hay un debate político brutal en esta ciudad y la Procuraduría no va a quedar como rehén de ese debate", esto en referencia a los enfrentamientos entre los diferentes grupos políticos del distrito de Santa Marta.



El procurador posesionó a Ligia Morales Amarís, como nueva Procuradora Regional del Magdalena, luego de desempeñarse durante varios años en la Procuraduría General de la Nación.



PROCESOS EN CURSO

Carrillo entregó detalles sobre los 33 procesos que adelanta la Procuraduría en los casos de la ESE Alejandro Próspero Reverend, la licitación de alumbrado público y la financiación de campañas políticas con recursos de la salud.