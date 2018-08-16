Yo no soy cuota política de nadie: Procurador General
Fernando Carrillo Flórez, posesionó a la nueva Procuradora Regional de Magdalena y anunció el inicio de investigaciones por presunta corrupción en la entidad.
Fuertes declaraciones entregó el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, luego de la renuncia de la ex procuradora Ana María Muelle Molinares, en medio de denuncias de presunta corrupción.
En sus declaraciones Carrillo hizo referencia a las denuncias que se han presentado en contra de la funcionaria saliente. "Quiero decirles que hemos venido a recibir las declaraciones de quienes han denunciado, 8 concejales, el presidente del Concejo, el director del Centro Acuífero, y de todos los ciudadanos que deseen denunciar que se presenten con pruebas en la mano”.
El jefe del ministerio público aseguró que "hay un debate político brutal en esta ciudad y la Procuraduría no va a quedar como rehén de ese debate", esto en referencia a los enfrentamientos entre los diferentes grupos políticos del distrito de Santa Marta.
El procurador posesionó a Ligia Morales Amarís, como nueva Procuradora Regional del Magdalena, luego de desempeñarse durante varios años en la Procuraduría General de la Nación.
PROCESOS EN CURSO
Carrillo entregó detalles sobre los 33 procesos que adelanta la Procuraduría en los casos de la ESE Alejandro Próspero Reverend, la licitación de alumbrado público y la financiación de campañas políticas con recursos de la salud.
- Concesión de alumbrado público: este proceso ha tenido el acompañamiento de la Procuraduría desde su inicio. Al respecto el procurador indicó que se están tomando decisiones esta semana. "Este proceso ha sido objeto de control y vigilancia y se ha demostrado que hay un único oferente que no cumple con los requisitos para contratación. El 23 de agosto este proceso debería declararse desierto. una vez que la administración tome la decisión, que se atengan a las consecuencias"
- ESE Alejandro Próspero Reverand: La Procuraduría adelanta en este caso 30 investigaciones, por presuntas irregularidades como la suscripción de contratos de más de $9 mil 500 millones por contratación directa a empresas de papel, en liquidación, que no tienen músculo financiero y que no cumplen con requisitos para la prestación del servicio.
- Carrusel de financiación de campañas políticas: El procurador señaló un nuevo carrusel de financiadores de las campañas políticas, que después son contratistas del hospital. "Eso no son solo eslabones de corrupción sino que se está afectando el derecho a la salud de la población más vulnerable de la región. Si hay algo que hay que terminar es la politización de los hospitales regionales y la muestra es el hospital del departamento"