Ya están listas 17 zonas veredales donde se concentrarán las Farc

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, explicó que ya están listas 17 de las 27 zonas veredales y puntos campamentarios donde se concentrarán las Farc durante el proceso de dejación de armas.

Según Villegas, estos lugares ya están adecuados en coordinación con las diferentes sedes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación y dentro de dos semanas estarán listas las 10 restantes.

El Ministro explicó que la idea con esto sé que tanto la Fuerza Pública, como la ONU y las Farc puedan "encontrar unos sitios seguros, donde el mecanismo pueda funcionar debidamente y con una capacidad de control territorial de la zona que sea muy importante".

Además, recordó que hay 12 mil efectivos de la Fuerza Pública que están en los sitios donde hay zonas veredales y que también están prestos a ejercer control territorial en los lugares donde operaban las Farc.

Dijo que los protocolos para el Día D, que según el Gobierno sería este jueves si la Cámara de Representantes refrenda el nuevo acuerdo de paz, estarán en funcionamiento al tiempo que se inicien los trámites legislativos para la paz, entre ellos la Ley de Amnistía.