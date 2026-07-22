El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Jorge Tovar, representante de curul de paz, expresó apoyo a De la Espriella y respondió a críticas

Luego de la posesión de los nuevos congresistas para el periodo 2026-2030, el congresista Jorge Rodrigo Tovar, perteneciente a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), publicó por medio de sus redes sociales un documento en el cual anunció el apoyo al gobierno del presidente electo Abelardo De la Espriella.

Lea también: “Nunca estuve obsesionado con la presidencia del Senado”: De la Espriella tras victoria del uribismo

El texto difundido por el representante Tovar fue firmado por otros 10 congresistas pertenecientes a estas curules transitorias, en apoyo al nuevo mandatario.

Una de las primeras reacciones al comunicado del parlamentario fue el del exembajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, quien por medio de su red social X criticó la decisión.

“Las curules de paz son hijas de La Paz. Diez de los elegidos gracias al Acuerdo de 2016 se regalaron al gobierno Delaspriella que anuncia matar la madre que los parió (la paz) el primer día”, trinó el exsenador.

La respuesta del congresista Jorge Tovar

En conversación con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, el representante por la CITREP número 12 respondió a las críticas que ha recibido luego del anuncio de su respaldo al próximo gobierno. “Mi posición frente a la paz es mi bandera. He acompañado todo los esfuerzos que ha hecho el Estado colombiano por el silenciamiento de los fusiles”, dijo Tovar.

Lea también: Abelardo de la Espriella y Honorio Henríquez hablaron por teléfono tras instalación del Congreso

En cuanto a la crítica hecha por el exsenador, Roy Barreras, quien también fue negociador de paz, el representante respondió: “los 11 representantes que firmamos el documento, tenemos un compromiso con nuestras regiones, pero también con que lleguen inversiones en nuestro territorio. Inversiones que no llegaron con el Gobierno del presidente Petro”.

Los 11 congresistas firmantes al documento de apoyo al gobierno entrante se suman a las bancadas de los partidos Cambio Radical, Salvación Nacional, Partido de la U, Centro Democrático, MIRA, conservadores y liberales.

Escuche esta entrevista en 6AM W:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 05:33 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: