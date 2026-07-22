Mujer de 69 años con mieloma múltiple pide ayuda tras negación de eutanasia por parte de su IPS

Alba Mercedes Rodríguez lleva 3 años lidiando con el mieloma múltiple, un cáncer agresivo que, entre los daños que ocasiona, debilita los huesos hasta un punto donde un movimiento sencillo puede terminar en fuertes lesiones.

Alba ese encuentra en cuidados paliativos y tras sufrir fracturas en su fémur y cadera, fue hospitalizada en la clínica San Rafael, en Girardot hace 22 días.

Según reveló su hijo Juan Manuel en declaraciones a 6AM W de Caracol Radio, los dolores de su mamá son cada vez más insoportables, es completamente dependiente y necesita asistencia permanente para poder hacer sus necesidades básicas.

Lo anterior llevó a Alba, junto a su hijo, a realizar la solicitud formal para una muerte asistida a través de la EPS Famisanar y su prestadora la IPS Helisalud.

Aunque en la primera fase, donde le fue realizada una valoración completa, figura su estado y queda en evidencia que no cuenta con las capacidades para llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria, el paso a la segunda fue negada.

Foto: cortesía Juan Manuel. Ampliar Foto: cortesía Juan Manuel. Cerrar

“El día a día de mi mamá es muy tortuoso y doloroso [...] es difícil cambiarle un pañal, cambiarle las sábanas por las afectaciones que tienen sus huesos debido a la patología del cáncer. Esto hace que, en los últimos días, le esté generando unas úlceras por la presión de estar todo el tiempo acostada”, contó.

Juan Manuel aseguró que está esperando la historia clínica por parte de de Helisalud para poder pedir una segunda valoración ante la respuesta negativa, pero aún no se la envían.

Así mismo, contó que tras ser ingresada en el San Rafael, el hospital inmediatamente activó la ruta de muerte asistida que fue solicitada personalmente por su mamá.

“Mi madre actúa de manera consciente y ha hablado con todos los especialistas para pedir ayuda [...] eso está constatado en la historia clínica ”, añadió.

¿Qué responde la EPS y la IPS?

Famisanar, además de asegurar que se le ha garantizado a la paciente la prestación de los servicios de salud, dijo a Caracol Radio que si en segunda instancia la IPS negó el procedimiento, esa decisión debió estar debidamente sustentada desde el punto de vista jurídico, médico y técnico, conforme a la normatividad vigente.

Helisalud, por su parte, explicó a este medio que la primera fase es solamente una recopilación de información clínica y psicosocial que reúne el insumo necesario para la ejecución del comité, pero no da conceptos ni aprueba o desaprueba un paciente para la Muerte Digna.

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“La paciente no cuenta AÚN con exposición de las opciones terapéuticas, las cuales, asociado al concepto del hemato-oncólogo de la junta, cuenta con alternativas de tratamiento que son razonables y potencialmente efectivas, lo que, asociado a la normatividad vigente y el objetivo del programa, mejoraría su calidad de vida”, explicaron.

También mencionaron que “la resolución indica la necesidad de que sean agotadas las opciones terapéuticas, o la negativa de la paciente en historia clínica de dichas opciones, entendiendo la complejidad que acarrea dicho procedimiento” como lo indica la ley.

Añadieron que “una vez se cuente con este reporte en historia clínica, se garantizará por parte de nuestra IPS, una nueva sesión de comité para dar una respuesta definitiva, de manera oportuna. La respuesta actual es parcial y está asociada a dicha valoración.”.