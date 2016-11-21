Timochenko ya está en Bogotá

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El líder máximo de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, Timochenko, llegó hacia las 5 pm de este lunes a Bogotá.

El jefe subversivo estaba acompañado de la delegación de paz de la guerrilla, entre ellos de Iván Márquez.

La delegación fue trasladada en dos buses y tres camionetas y estaba integrada también por Rodrigo Granda, Manuela Saenz, Alexandra Nariño o Tanja y Gabriel Ángel.

Se espera que se encuentren con otros miembros del Secretariado de las Farc que ya están en Bogotá, como Joaquín Gómez, Carlos Antonio Losada y Marco León Calarcá.

La Policía ya tiene listo el dispositivo de seguridad para esta delegación.

El general Jorge Hernando Nieto, director de la Policía Nacional, explicó que la Unidad Especial para la Paz tiene un grupo dedicado exclusivamente "a la protección de diferentes personas de la guerrilla y hemos venido desarrollando esos trabajos para garantizarles la seguridad".

La W conoció que de los 1500 hombres que hacen parte de la Unipep, 600 están especializados en labores de protección que incluyen varios dispositivos de seguridad para los jefes de la guerrilla.

Se espera que en la tarde de este lunes lleguen los delegados de las Farc a Catam y posteriormente se trasladen a la sede de la ONU en Colombia, donde tendrán reuniones. Aún no se conoce el lugar de hospedaje de la delegación.