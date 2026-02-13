Superindustria multa cuatro empresas de papel higiénico por cartelización empresarial

La Superintendencia de Industria y Comercio impuso sanciones a Kimberly, Familia, Papeles Nacionales y Papeles Risaralda tras haber incurrido, durante más de una década (2000-2013), en una conducta concertada, continuada y coordinada para fijar artificialmente el precio de los papeles suaves en Colombia.

Después de conocerse el escándalo de la cartelización empresarial en la industria del papel higiénico, la Superindustria sanciona a cuatro de las empresas más grandes que comercializa este producto.

Este sector está integrado por cuatro productos: papel higiénico; servilletas; toallas de cocina; y pañuelos para manos y cara.

La Superintendencia también sancionó a 21 altos directivos (funcionarios y ex funcionarios) de las cuatro empresas cartelizadas por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado la conducta violatoria de la libre competencia económica.

Según la entidad, las sanciones impuestas ascienden a una suma global superior a los $ 185 mil millones de pesos. Cabe resaltar que las multas impuestas a los fabricantes de papeles suaves en Colombia, no superan el 15% de sus ingresos operacionales anuales.

Así mismo, el superintendente Pablo Felipe Robledo aseguró que la investigación adelantada por la Superindustria se inició a finales del año 2013 y contó con la colaboración de Kimberly, Familia y C. Y P del R como empresas delatoras, quienes confesaron su participación en el cartel, reconocieron su responsabilidad, aportaron documentos, correos electrónicos y declaraciones de sus funcionarios y ex funcionarios sobre la existencia y el funcionamiento del cartel empresarial.

El funcionario aseguró que el cartel empresarial sancionado operaba como una verdadera estructura encubierta, destinada a burlar o violar el régimen de protección de la libre competencia económica, utilizando incluso, apodos o seudónimos para identificar a las empresas participantes, quienes además, se comunicaban a través de cuentas de correo electrónico “fachada” para planear, ejecutar y darle cumplimiento al acuerdo de fijación artificial directa e indirecta de los precios del papel higiénico y de otros papeles suaves en el mercado colombiano.

Para identificar a las diferentes empresas participantes del cartel empresarial utilizaron como apodos o seudónimos: “Pitufos” para Papeles Nacionales, “Feos” para Familia, “Kioskos” para Kimberly y “Rosas” para C. Y P. del R.

La investigación logró evidenciar que Kimberly, Familia, Papeles Nacionales y C. Y P. del R. interiorizaron la cartelización en papeles suaves como parte de su dinámica empresarial, al punto de ser activamente promovida y patrocinada desde las más altas esferas de las compañías entre sus empleados, muchos de los cuales ascendieron y se desarrollaron profesionalmente en el marco de una actividad ilegal contraria al régimen de protección de la libre competencia económica.

La entidad asegura que en el expediente hay prueba directa de la participación de los gerentes generales de las empresas en los actos de cartelización, quienes fueron sancionados en esta investigación.

Por contribuir eficazmente con la investigación y cumplir con los compromisos adquiridos en el Programa de Beneficios por Colaboración, la Superindustria le concedió a KIMBERLY, en su condición de primer delator, la exoneración del cien por ciento (100%) del pago de la multa, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en la ley de competencia.

Así mismo, le concedió a C. Y P. DEL R., en su condición de tercer delator, una reducción del treinta por ciento (30%) de la multa impuesta.

El Superintendente, determinó que Familia, en su condición de segundo delator, incumplió las obligaciones adquiridas en el marco del Programa de Beneficios por Colaboración.

En consecuencia, excluyó a dicha empresa de los beneficios acordados provisionalmente y consistentes en una eventual reducción de no menos del 50% de la sanción.

La exclusión de Familia del Programa de Beneficios por Colaboración se debió a que se confirmó que ocultó información, mintió sobre aspectos relevantes de la investigación y no aportó algunas pruebas que estaban en su poder.

No obstante lo anterior, el Superintendente al dosificar la sanción a Familia, tuvo en cuenta la confesión de la conducta anticompetitiva y las excusas públicamente ofrecidas al país por parte de Familia, otorgándole una reducción del 10 por ciento a la multa impuesta.

Según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los carteles empresariales de precios, fijan artificialmente los precios en el mercado entre el 15 % y el 60% por encima del precio de competencia, siendo el término promedio del sobreprecio el 30%.

El mercado de los papeles suaves en Colombia genera ingresos por 1.2 billones de pesos al año y las empresas sancionadas tienen una participación de mercado superior al 78%.

Las multas por incurrir en estas conductas anticompetitivas son las siguientes:

Colombia Kimberly (exonerado): 68 mil millones de pesos, Papeles Risaralda 4 mil millones de pesos, Papeles Familia 62 mil millones de pesos y Papeles Nacionales 48 mil millones de pesos.