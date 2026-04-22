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Leonardo Padura llega a la FILBo con ‘Morir en la Arena’, una forma de entender la realidad de Cuba

Leonardo Padura, escritor, periodista y guionista cubano, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar de su libro ‘Morir en la Arena’, una historia que cuenta los últimos 50 años de un país, Cuba.

Al respecto, mencionó que cada novela que se escribe, “de alguna manera tiene un componente autobiográfico”, ya sean pensamientos, nociones, emociones que se han vivido.

“Uno debe que tener un oído fino porque así va conociendo otras vidas”, manifestó.

¿De qué se trata ‘Morir en la Arena’?

Explicó que habla del destino de su generación. Y destacó que, afortunadamente, ha tenido algo que lo ha salvado de muchas desesperaciones, su trabajo como escritor. “La literatura es mi medio de vida”.

Detalló que la Cuba que él relata en el libro expone que los niveles de tolerancia en ese país han crecido durante los últimos 30 años. No obstante, la circulación de su obra en La Isla es un reto. “Me dicen que no hay papel para publicar mis libros, pero también hay falta de voluntad”.

“Soy independiente, necesito lo que creo que debo escribir. Aunque esté contaminado con política, no me interesa hacer una novela de propaganda”. indicó.

¿Cuántos muertos hay por el régimen cubano?

“Es difícil tener una cuenta alternativa. En Cuba hay muchos elementos, el secretismo y la falta de transparencia están presentes”, expresó, por lo que no puede dar una cifra exacta.

Escuche la entrevista completa aquí: