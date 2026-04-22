Masacre en Mocoa, Putumayo: cinco jóvenes fueron asesinados en el barrio La Ciudadela

Neiva

La ciudad de Mocoa amaneció consternada tras el asesinato de cinco jóvenes en el barrio La Ciudadela, un hecho violento que sacude a la capital del Putumayo. Según versiones preliminares, las víctimas fueron halladas en una zona apartada y presentaban impactos de bala con tiros de gracia. A esta hora, las autoridades adelantan las inspecciones técnicas a los cuerpos mientras la comunidad exige claridad sobre lo ocurrido.

El defensor de derechos humanos, Alexander Africano, manifestó, que “preocupación por el recrudecimiento de la violencia en la ciudad, en los últimos meses, se ha evidenciado un incremento en delitos como el hurto, especialmente de motocicletas, así como la presencia de amenazas que afectan la tranquilidad ciudadana. Además, recordó la circulación reciente de un panfleto intimidante que advertía sobre una supuesta “limpieza social”.

De acuerdo con versiones, los jóvenes habrían sido atacados en una zona boscosa frecuentada por habitantes del sector, especialmente en horas de la tarde y la noche. Allí, según líderes sociales, es común la reunión de jóvenes, en medio de problemáticas como el consumo de sustancias psicoactivas. La ciudadanía insiste en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y mejorar la capacidad institucional para garantizar la seguridad en la capital del Putumayo.

Africano hizo un llamado urgente a las autoridades, para que esclarezcan este crimen múltiple. Señaló que Mocoa, históricamente considerada una ciudad tranquila, enfrenta hoy una preocupante crisis de seguridad. Este hecho sería la primera masacre registrada en 2026.

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