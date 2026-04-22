Logré sacarles su parte humana: Sofía Otero, la doctora que atendió a capos de la mafia y a Maradona

La doctora Sofía Otero, quien es la protagonista del libro ‘La caleta del jaguar: revelaciones de la doctora de la mafia’ dialogó con 6AM W y contó cómo llegó a atender a capos del narcotráfico colombiano, pero también a figuras como Diego Armando Maradona, astro del fútbol mundial.

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“En EEUU conocía a Víctor Mejía, una persona que estaba en esos negocios y fue quien me dio la educación. Coloqué una clínica en Cali donde había tecnologías europeas y tratamientos avanzados. Se hizo ‘voz populi’ de que había servicios de alta gama para quienes pudieran pagarlos, allí llegaron ellos, que eran los que manejaban la ciudad”, afirmó.

Mencionó que ella logró sacar el lado humano de los jefes de la mafia, pues no estuvo de acuerdo ni participó en sus acciones, pero actuó de manera profesional.

“Les brindaba mis servicios y no sabía quiénes eran. Luego de tratarlos me enteraba a quién estaba atendiendo”, dijo.

Alias ‘Chupeta’

Mencionó que él no quería ser reconocido por las autoridades, por lo que buscaba cambiar totalmente su aspecto. Aclaró que no tuvo que ver con sus cirugías, pues fueron hechas en Brasil.

‘Don Berna’

“Me mudé a Montería un tiempo porque tuve problemas con el frente de las Farc en Cali. Ahí se regó el rumor de que estaba atendiendo pacientes y él era amigos de ‘Los Mellizos’, por lo que pude tener la facilidad de atender a estos personajes”, explicó.

Diego Armando Maradona

Recordó que conoció a Maradona en 1999. Se hicieron “buenos amigos” porque quería hacerse un tratamiento para desintoxicarse, “pero no quería dejar de consumir”.

“Cuando entró en crisis en la que estuvo casi para morir, se fue para Cuba. Allí, su madre me llamó y me dijo: ‘yo sé que tu quieres a Diego’, entonces comencé a trabajar con él allá. Estaba muy deprimido y comencé a trabajar como su médico personal”. sostuvo.

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