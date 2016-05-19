6AM W6AM W

Actualidad

Rodrigo Suárez Castaño, nuevo director de la Anla

Rodrigo Suárez Castaño se desempeña como director General de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente.

Rodrigo Suárez Castaño (izquierda). Foto: Colprensa

Foto: Colprensa

La W Radio pudo confirmar que el ministro de Ambiente, Gilberto Murillo, nombrará en remplazo de Fernando Iregui al ingeniero Rodrigo Suárez Castaño, quien hasta hoy se desempeñaba como director General de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente.

El anuncio se realizará en la Sierra de la Macarena, donde el ministro junto a su equipo anunciará, además, que buscará que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales dependa del Ministerio de Ambiente, con el fin de detener las irregularidades que se venían denunciando en el proceso de licenciamiento ambiental para proyectos mineros en áreas protegidas.

