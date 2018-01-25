Ocad Paz aprobó millonaria suma para mejorar vías terciarias en zonas cafeteras del país

Vías terciarias de los departamentos de Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca serán mejoradas gracias a la aprobación de un nuevo proyecto con recursos de regalías destinados a Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado, Zomac.

Según lo expuesto por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz aprobó la propuesta de la federación este jueves de mejorar vías rurales por un valor de $38.247.974.664 en las zonas del país anteriormente nombradas.



El proyecto tiene como objetivo principal el mejorar la movilidad en las vías rurales interviniendo puntos críticos, para así optimizar el acceso y salida de bienes y servicios y acercar a las comunidades a los mercados, la oferta institucional y los servicios sociales del Estado.

Según lo informado por la Federación Nacional de Cafeteros se intervendrán 28 municipios de Zonas más Afectadas por el Conflicto, en los cinco departamentos para mejorar 58 tramos viales rurales a lo largo de 658,33 km de vías terciarias, se construirán 19,66 km de placa huella, 203 alcantarillas, 6 conductos y 13 muros de contención. Las obras beneficiarán de manera directa a unas 400.000 personas.



Estas inversiones se financian con recursos del Sistema General de Regalías y se concentran en sectores como agricultura, ambiente y desarrollo sostenible, inclusión social y reconciliación, infraestructura de transporte, justicia y derecho y reparación de las víctimas, con el fin de apalancar el desarrollo de las zonas rurales, contribuir al mejoramiento de sus niveles de competitividad y productividad y a la reparación del tejido social.